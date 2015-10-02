Сьогодні вдень бойовики дотримувалися режиму припинення вогню - прес-центр АТО

Про це йдеться у повідомленні на сторінці прес-центру АТО у Facebook.

В цілому, зазначають у прес-центрі АТО, провокаційних дій та обстрілів позицій українських військовослужбовців не зафіксовано вже упродовж майже 42 годин.

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Зауважується, що у випадку подальшого дотримання противником мирних домовленостей, сили АТО вже найближчим часом можуть розпочати відведення техніки та озброєння калібру менше 100 мм від лінії розмежування.

"Проте вже сьогодні, користуючись затишшям, українські військові намагаються відновити найбільш необхідні об’єкти інфраструктури та допомогти людям зустріти зиму у власних помешканнях", - йдеться у повідомленні.

Так, за сприяння груп цивільно-військового співробітництва, спільно з комунальними службами Донецької області, тривають ремонтні роботи магістрального газопроводу на ділянці Мар’їнка-Красногорівка, пошкодженого обстрілами бойовиків.

Також у Красногорівці військовослужбовці Збройних Сил України допомагають відремонтувати приміщення 4 школи. Інший середній навчальний заклад цього ж населеного пункту вдалося забезпечити твердопаливним котлом.

Крім того, у селище Орловське, що поблизу Маріуполя, офіцери цивільно-військового співробітництва сьогодні доставили теплий одяг, продукти харчування, іграшки. Цей гуманітарний вантаж вдалося зібрати завдяки допомозі волонтерів. Отримали його малозабезпечені та найбільш постраждалі мешканці українського селища, зазначили у прес-центрі АТО.