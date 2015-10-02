Лисенко заявив про ротацію російських військових на Донбасі

Відбувається ротація російських військових на окупованій території Донбасу, озброєння не повертається в Росію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав речник Адміністрації президента України з питань Антитерористичної операції Андрій Лисенко на брифінгу.

Читайте такожСили АТО готуються до передислокації озброєння і техніки - штаб

Він зазначив: «Є інформація про те, що відбувається ротація серед російських військових, частина з яких відбуває з окупованих територій на територію Російської Федерації, частина їх замінює. Є інформація про те, що в бойовиків продовжується навчання , в тому числі і танкових, і піхотних підрозділів, і якихось дій спрямованих на те, що б виводити озброєння з території Донбасу на територію Росії ми поки що не помітили». «Поки що там відбувається навчання бойовиків , в тому числі і російських військових, які присутні на території України», - додав речник.

При цьому, Лисенко, відповідаючи на запитання щодо інформації ОБСЄ про скупчення техніки на території, яку не контролює Україна, зазначив: «Інформацію, яку отримують представники ОБСЄ з власних джерел ми не коментуємо, вона є офіційною. В нас також є інформація про інші місця, де перебуває ворожа техніка та особовий склад». При цьому він зауважив, що «єдине, що можна додати - інформація, яку передають представники ОБСЄ та наша розвідка в багато в чому збігаються і це нам допомагає зрозуміти, який реальний стан на окупованих територіях».