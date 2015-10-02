Переговори "нормандської четвірки" мають завершитися до 20:00 за Києвом через плани Меркель - джерело
18:22, 02 жовтня 2015Політика
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Переговори «нормандської четвірки» мають завершитися до 19.00 за місцевим часом (20.00 за київським часом) через порядок денний канцлера Німеччини Ангели Меркель.
Переговори повинні завершитися до 19.00 за місцевим часом / Фото УНІАН
Про це говорять джерела у німецькій делегації, посилаючись на порядок денний канцлера, передає власний кореспондент УНІАН.
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«Переговори повинні завершитися до 19.00, тому що заплановано, що вони не повинні бути всю ніч. Меркель повинна завтра вранці бути в Німеччині на святкуванні 25 років об'єднання Німеччини», - зазначив співрозмовник агентства.
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