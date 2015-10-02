Журналісти РФ, які прибули висвітлювати переговори у "нормандському форматі", залишають Єлисейський палац
17:56, 02 жовтня 2015Політика
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Близько 30 російських журналістів, які прибули до Парижу з Москви висвітлювати переговори лідерів країн «нормандського формату», залишають Єлисейський палац.
REUTERS
Як передає власний кореспондент УНІАН з місця подій, ті журналісти, які прилетіли з Москви, зібрали свої речі та очікують на транспорт, щоб дістатися аеропорту.
За їхніми словами, нічого не передбачуваного у цьому немає - так було заплановано програмою візиту через великі затори на дорогах у Парижі.
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Очікується, що підхід російського президента Володимира Путіна виключно до російської преси відбудеться безпосередньо в аеропорту.
Як повідомляв УНІАН, у Парижі розпочалася зустріч лідерів країн "нормандського формату" - України, ФРН, Франції та Росії.
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