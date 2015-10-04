Порошенко: перемир'я є початком повернення України на окуповані Донбас і Крим

Про це сказав президент України Петро Порошенко в інтерв’ю ряду телеканалів, яке транслював телеканал «Україна».

За його словами, на Донбасі зараз «абсолютна тиша». «За три дні на фронті не зроблено жодного пострілу навіть із стрілецької зброї, навіть з пістолета», - додав він.

Порошенко зазначив, що «це те, що дає нам надію на дуже важливу річ, про яку я зараз хочу заявити - подальші кроки – і ми починаємо вірити, що вони можливі - це є повернення України на Донбас. Без цього повернути український суверенітет на Донбас неможливо».

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За його словами, все це неможливе без політичного врегулювання, без виведення військ, без виборів за українським законодавством.

При цьому Порошенко заявив: "Ще один дуже важливий аргумент - якщо ми не збираємось повертати Донбас, як ви збираєтесь Крим повертати?".

"Крим - це наступний етап наших дій", - додав він.