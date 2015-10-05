Із сектора Гази по Ізраїлю завдали два ракетних удари

У зв'язку з рішенням Ізраїлю обмежити доступ палестинців на територію Старого Єрусалиму, з сектора Гази по території країни випустили дві ракети. Про це повідомляє російська служба ВВС.

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За інформацією видання, жителі Гази стверджують, що ВПС Ізраїлю завдали авіаудару у відповідь по базі бойового крила ХАМАС - "Бригад Аль-Касам".

На КПП на Західному узбережжі загинув підліток-палестинець.

У неділю Беньямін Нетаньяху, який щойно повернувся з поїздки до США, провів екстрену нараду з головами спецслужб. Прем'єр-міністр Ізраїлю закликав сили безпеки активніше затримувати палестинських підозрюваних без суду.

Як повідомлялося, 4 жовтня поліція Ізраїлю оголосила про тимчасові заходи, що обмежують доступ у Старе місто Єрусалиму. Більшості палестинців на два найближчі дні заборонено вхід до цієї частини міста.