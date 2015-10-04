Ізраїль обмежив палестинцям доступ в Старе місто Єрусалиму

Рішення було прийнято після кількох нападів на перехожих-ізраїльтян в суботу і неділю, передає Бі-бі-сі. В одному з інцидентів двоє ізраїльтян було вбито ножем.

Читайте такожЗіткнення в Єрусалимі: палестинці забарикадувалися всередині мечеті та кидали у поліцію петардиВвечері 3 жовтня палестинець - за деякими повідомленнями, ісламський екстреміст, напав на кількох перехожих в Старому місті. В результаті були вбиті двоє чоловіків, поранені жінка і дитина.

Ізраїльська поліція повідомила, що нападник був 19-річним хлопцем з Аль-Біре, поблизу Рамалли на Західному березі річки Йордан. Радикальне угрупування "Ісламський джихад" оприлюднило заяву, в якій говориться, що він був у її лавах.

У суботу в Старому місті Єрусалиму був поранений ножем підліток. В обох випадках поліція застрелила нападників.

У рамках нових заходів доступ в Старе місто протягом двох днів буде відкритий лише для проживаючих там палестинців. Крім того, в Старе місто зможуть заходити громадяни Ізраїлю, школярі та власники розташованих там магазинів і кафе.

Сьогодні прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху проведе екстрену нараду з головами спецслужб.

Останні кілька тижнів ситуація в Єрусалимі залишається напруженою через регулярні спалахи насильства між ізраїльтянами і палестинцями в районі Храмової гори.

Раніше на цьому тижні палестинський лідер Махмуд Аббас, виступаючи на Генасамблеї ООН, заявив, що Ізраїль, "використовуючи грубу силу", може створити вибухонебезпечну ситуацію в Єрусалимі.

Зі свого боку, Біньямін Нетаньягу в своєму виступі в ООН закликав Аббаса "припинити брехню і повернутися до мирних переговорів".