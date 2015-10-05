Путін у Парижі намагався домовитися про пом'якшення санкцій - АП

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу у Києві.

"Були спроби зробити будь-які лазівки для того, щоб якщо Мінськ (не) скасувати, то, принаймні, пом'якшити санкції ЄС проти Російської Федерації. Цього також не сталося. Більше того, було чітко констатовано, щоб санкції Європейського Союзу і міжнародної спільноти щодо Росії діятимуть до тих пір, поки повністю не будуть виконані усі умови і всі погодження Мінських домовленостей", - наголосив Єлісєєв.

Як зазначив заступник глави АП, російська сторона намагалася переконати, що санкції до Мінського процесу не мають ніякого відношення, і Росія за ситуацію на Донбасі не несе жодної відповідальності.

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"Навпаки, за підсумками переговорів було підкреслено на особливій відповідальності Москви за повну і сумлінну імплементацію Мінських домовленостей", - заявив Єлісєєв.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня в Парижі відбулася зустріч лідерів України, Франції, Німеччини й РФ щодо ситуації на Донбасі.