У Мінську 6 жовтня тристороння контактна група обговорить особливості проведення виборів на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу в Києві.

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"Обговорення особливостей проведення місцевих виборів буде відбуватися в рамках тристоронньої контактної групи. І я хочу сказати, що завтра відбудеться чергове засідання, на якому, як ми розраховуємо, якраз цей процес і буде розпочато", - підкреслив Єлісєєв.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня в Парижі відбулася зустріч лідерів України, Франції, Німеччини і РФ щодо ситуації на Донбасі.

Президент України Петро Порошенко за підсумками зустрічі заявив, зокрема, що всі її учасники наголосили на неприпустимості проведення фейкових виборів 18 жовтня і 1 листопада і досягли домовленостей, що такі вибори повинні проходити виключно за українськими законами.

У свою чергу президент Франції Франсуа Олланд заявив, що під час переговорів сторони домовилися, що для проведення виборів у так званих "ДНР" і "ЛНР" "буде прийнятий окремий закон".

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Олланд також додав, що в рамках зустрічі обговорювалося питання амністії, яка "повинна статися разом з виборами".

"Це означає, що імунітет повинен бути наданий і гарантований всім кандидатам під час передвиборчого періоду", - сказав президент Франції.