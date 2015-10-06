В АП повідомили, що Росія підтримує розблокування процесу звільнення заручників

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Києві.

"З точки зору посилу, меседжу - меседж був досить чіткий. По-перше, треба розблокувати і прискорити цей процес", - сказав Єлісєєв.

Заступник глави АП наголосив, "що з російської сторони було підтримано цю ідею щодо необхідності розблокування і прискорення цього процесу".

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"Ми очікуємо, що цей процес найближчим часом буде зрушено з мертвої точки, тому що станом на сьогодні ця ситуація, яка склалася - нас не задовольняє", - заявив Єлісєєв.

Президент України Петро Порошенко під час зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" у Парижі також назвав прізвища українських заручників.

Раніше УНІАН повідомляв, що заступник голови Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв висловлює обережний оптимізм щодо можливого звільнення української льотчиці, народного депутата Надії Савченко, яку незаконно утримує Росія.