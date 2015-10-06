Україна стурбована агресивними діями Росії в Сирії - МЗС

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві МЗС щодо Сирії.

«Атаки російських Військово-космічних сил, які призвели до жертв серед мирного населення і не завдали суттєвої шкоди «ІДІЛ», породжують глибокі сумніви у здатності Росії відігравати конструктивну роль у процесі сирійського врегулювання», - наголосили у відомстві.

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Як підкреслюють в МЗС, прикриваючись гаслом боротьби з міжнародним тероризмом, Кремль послідовно реалізує політику створення зон нестабільності і підтримання антидемократичних режимів. «На тлі воєнної агресії РФ проти України, що супроводжується прямою підтримкою і фінансуванням тероризму на Донбасі, проголошення Москвою курсу на посилення боротьби з тероризмом в Сирії є особливо цинічним», - наголошується в заяві.

Україна, солідаризуючись з міжнародною спільнотою щодо необхідності ліквідації «ІДІЛ» як загрози глобального масштабу, вважає, що досягнення сталого миру та стабільності в Сирії можливе лише при одночасній нейтралізації радикально налаштованих ісламістських угруповань та відстороненні від влади чинного режиму в Дамаску, заявили в МЗС.

«Кінцевою метою політичного процесу має стати створення уряду національної єдності, відновлення суверенітету та територіальної цілісності Сирії», - відзначили у зовнішньополітичному відомстві.