Росія розгляне можливість розширити операцію ВКС на Ірак, якщо надійде запит

Глава Ради Федерації Росії Валентина Матвієнко обіцяє, що відомство розгляне доцільність участі Повітряно-космічних сил РФ в операції в Іраку, якщо буде офіційне звернення від цієї країни. Про це пише "ТАСС".

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"У разі офіційного звернення Іраку до Російської Федерації, ми розглянемо політичну і військову доцільність участі наших повітряних сил у повітряній операції. Поки такого звернення немає", - заявила Матвієнко.

Нагадаємо, Рада федерації Росії дозволила використовувати російську армію в Сирії. Спочатку мова йшла про авіаудари по позиціях ІДІЛ. Але пізніше стало відомо, що російська авіація бомбить всі угруповання, що протистоять режиму сирійського лідера башара Асада. В тому числі й ті, котрих підтримують США.