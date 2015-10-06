Росія розгляне можливість розширити операцію ВКС на Ірак, якщо надійде запит
Поки такого офіційного звернення від Багдада не надійшло.
Глава Ради Федерації Росії Валентина Матвієнко обіцяє, що відомство розгляне доцільність участі Повітряно-космічних сил РФ в операції в Іраку, якщо буде офіційне звернення від цієї країни. Про це пише "ТАСС".
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"У разі офіційного звернення Іраку до Російської Федерації, ми розглянемо політичну і військову доцільність участі наших повітряних сил у повітряній операції. Поки такого звернення немає", - заявила Матвієнко.
Нагадаємо, Рада федерації Росії дозволила використовувати російську армію в Сирії. Спочатку мова йшла про авіаудари по позиціях ІДІЛ. Але пізніше стало відомо, що російська авіація бомбить всі угруповання, що протистоять режиму сирійського лідера башара Асада. В тому числі й ті, котрих підтримують США.