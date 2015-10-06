Головам ОДА радять відмовитись від участі у місцевих виборах або йти з посад

Про це йдеться в заяві партії «Наш край».

Як відзначають у партії, усі учасники виборчої кампанії мають перебувати у рівних правах. Між тим сьогодні до обласних рад різних регіонів країни балотується 16 голів ОДА та 37 їхніх заступників.

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«Вони не дозволять собі програти, а значить - використовуватимуть адмінресурс та інші технології отримання голосів на виборах», - заявили у «Нашому краї». У партії впевнені, що чиновники мають скласти свої повноваження задля чесної участі у виборах або відмовитись від участі у перегонах.

У партії стверджують, що участь у виборах губернаторів та їхніх заступників – прямий шлях до фальсифікацій з боку влади.

«Ганебною практикою нинішніх виборів стало те, що виборчі списки низки парламентських партій до обласних рад очолюють діючі голови облдержадміністрацій та їхні заступники. Ми вимагаємо від усіх голів обласних адміністрацій та їхніх заступників, що беруть участь у місцевих виборах, скласти свої повноваження і тим самим унеможливити використання адмінресурсу на виборах», - заявили у «Нашому краї».

За оприлюдненими сьогодні даними громадської мережі «ОПОРА», на виборах депутатів обласних рад кандидатами стали 16 голів обласних державних адміністрацій (Вінницька, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська, Волинська, Львівська, Київська). В усіх регіонах, де відбуваються вибори обласних рад (за виключенням Донецької та Луганської області), у депутати обласних рад балотується 37 перших заступників та заступників голів облдержадміністрацій.