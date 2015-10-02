"Наш край" не пускають на вибори на Волині та Житомирщині - заява партії

У партії наголосили, що члени виборчих комісій не змогли чітко пояснити причини відмови у реєстрації кандидатів. «Влада намагається не допустити до виборів реальних конкурентів», - заявляють у «Нашому краї». Через відмову у реєстрації «Наш край» подав позови до окружних адміністративних судів у Житомирській та Волинській областях.

«Такі дії з боку обласних виборчих комісії лише підтверджують той факт, що влада намагається будь яким шляхом перешкодити представникам інших політичних сил балотуватися на виборах до місцевих рад. Особливо, тим, що мають високу підтримку місцевих громад та можуть скласти реальну конкуренцію провладним кандидатам», - заявляють у партії. «Наш край» сподівається, що суд встановить справедливість та забезпечить дотримання чинного законодавства, яке передбачає вільну та безперешкодну участь політичних партій та їхніх кандидатів у виборах.

Партія «Наш край» заявляє про намір усіма доступними методами боротися за своє право брати участь у виборах і закликає владу та інші політичні сили не застосувати засоби адміністративного та іншого тиску під час виборчої кампанії, а також дотримуватися принципу прозорості, аби забезпечити вільне волевиявлення громадян на місцевих виборах.

У політичній силі зазначають, що це черговий випадок тиску на партію з метою усунути її від участі у виборчому процесі. .

Так, 1 жовтня Херсонська міська виборча комісія відмовила у реєстрації кандидатом у міські голови Херсона представнику «Нашого краю» Володимиру Сальдо, який 10 років очолював місто.

Раніше у Лисичанську (Луганська область) та Старосамбірському районі (Львівська область) виборчкоми відмовили у реєстрації списків кандидатів у депутати міської та районної рад від партії «Наш край» нібито через неповний комплект документів. У Запоріжжі обласна виборча комісія відмовилася реєструвати кандидатів від партії «Наш край» на виборах до Запорізької обласної ради. Партія звернулась до суду, однак паралельно із судовим розглядом обласна виборча комісія все ж зареєструвала кандидатів від «Нашого краю».