Санкції Євросоюзу залишаються чинними для 17 екс-чиновників України ще на півроку - ГПУ

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

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У ГПУ нагадали, що рішенням Ради Європейського Союзу від 5 жовтня № 2015/1777 продовжено застосування обмежувальних заходів (санкцій) до народного депутата України Сергія Клюєва до 6 березня 2016 року. "Це стало можливим внаслідок послідовної позиції Генеральної прокуратури України та забезпечення належної співпраці з відповідними підрозділами ЄС", - йдеться у повідомленні. Генпрокуратура 4 червня 2015 року повідомила Клюєву про підозру у вчиненні розкрадань державного майна, що є підставою для застосування санкцій ЄС.

Рішення Ради Євросоюзу опубліковано в Офіційному віснику ЄС та вступає у силу сьогодні.

"Таким чином, на цей час щодо усіх 17 колишніх високопосадовців та пов’язаних із ними осіб, які перебувають у санкційному списку ЄС, застосування санкцій продовжено до 06.03.2016 року", - підкреслюється в повідомленні.