У Путіна пригрозили США відповісти "взаємністю" на новий пакет санкцій

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ ДмитроПєсков.

«У цілому принцип взаємності, безумовно, в такому санкційному обміні - це базовий принцип. Водночас, не можна виключати якихось асиметричних дій. Але знову ж таки, ще раз повторюю, це не самоціль. Ставлення до подібних санкційних рішень з боку США наше добре відомо, воно не змінюється. Ми вважаємо, що це незаконні санкції, що вони суперечать нормам міжнародного права, що вони завдають істотної шкоди двостороннім відносинам, а, головне, це кроки, які американська сторона робить без очевидного резону і які не переслідують якусь конкретну мету», - сказав Пєсков.

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На його думку, «крім негативу, ці кроки нічого не несуть».

Як повідомляв УНІАН, 31 липня США включили до санкційного списку бізнесмена Сергія Курченка, екс-заступника глави Адміністрації президента України Андрія Клюєва, екс-міністра енергетики та вугільної промисловості України Едуарда Ставицького і сина колишнього президента Віктора Януковича Олександра Януковича.

Зокрема, під секторальні санкції потрапила компанія "МАКО Холдинг" (належить Олександру Януковичу); ПАТ "Промінвестбанк" (належить російському "Внєшекономбанку").

Також під санкції потрапили у Криму Керченська поромна переправа та комерційні торгові порти Ялти, Севастополя, Керчі, Феодосії та Євпаторії.

Санкції запровадили проти партнерів російського бізнесмена Геннадія Тимченка, громадянина РФ Петра Колбіна та громадянина Фінляндії Кая Паанена; менеджерів концерну "Калашников" Андрія Булютіна і Олександра Омельченка; сина російського бізнесмена Бориса Ротенберга Романа Ротенберга; а також проти Олени Семенової і Олега Усачова.

До санкційного списку юридичних осіб були внесені фінські компанії (пов'язані з бізнесом у Росії) Airfix Aviation, Langvik Capital, SET Petrochemicals, Southeast Trading Oy; кіпрські компанії IPP Oil Products, Southport Management Services Ltd та російські Іжевський механічний завод та "Концерн Іжмаш".

Також до списку секторальних санкцій потрапили ще 34 компанії.

Серед них структури російського Внєшекономбанку, а саме: білоруський "Белвнешэкономбанк", Російське агентство зі страхування експортних кредитів та інвестицій, "ВЕБ Азія Лімітед", "ВЕБ Капітал", "ВЕБ Інжиніринг", "ВЕБ Лізинг", "Ексімбанк", Федеральний центр проектного фінансування, "Глобекс банк", "Краслісінвест", Ресад, "Роуз Груп", СМЕ банк, "Зв'язок банк".