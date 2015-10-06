Понад 500 корупціонерів притягнуто до відповідальності за останні два місяці - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко сьогодні на засіданні Антикорупційної ради.

“Гучні корупційні скандали і викриття, скандальні затримання трапляються у нас зараз майже щодня. Це підтверджує наявність політичної волі рішуче боротися з корупцією. За останні два місяці притягнуто до кримінальної відповідальності більше 500 осіб. Лідерами є Київ, Дніпропетровська область, Одеська, Закарпатська, Харківська, Львівська і Донецька. 492 особи засуджено, в тому числі до позбавлення волі”, - сказав Порошенко.

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Він вважає, що така статистика демонструє ефективність роботи “ще старих структур прокуратури, СБУ, Міністерства внутрішніх справ”.