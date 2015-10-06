Порошенко сьогодні проведе перше засідання Антикорупційної ради

Сьогодні, 6 жовтня, під головуванням Петра Порошенка відбудеться перше засідання Антикорупційної ради. Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, засідання розпочнеться о 14:00 в будівлі АПУ.

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За результатами засідання Антикорупційного ради при Президентові України відбудеться брифінг учасників засідання.

Як повідомляв УНІАН, Національна рада з питань антикорупційної політики був створений в жовтні 2014 року.

Його главою 26 вересня 2015 року був призначений уповноважений Президента у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.