Порошенко сьогодні проведе перше засідання Антикорупційної ради
09:52, 06 жовтня 2015Політика
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Її головою був обраний Мустафа Джемілєв.
Фото УНІАН
Сьогодні, 6 жовтня, під головуванням Петра Порошенка відбудеться перше засідання Антикорупційної ради. Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, засідання розпочнеться о 14:00 в будівлі АПУ.
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За результатами засідання Антикорупційного ради при Президентові України відбудеться брифінг учасників засідання.
Як повідомляв УНІАН, Національна рада з питань антикорупційної політики був створений в жовтні 2014 року.
Його главою 26 вересня 2015 року був призначений уповноважений Президента у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.
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