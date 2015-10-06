Реакція російських політиків на перенесення всевдовиборів на Донбасі

Рішення ватажків бойовиків "ЛНР" і "ДНР" про перенесення виборів на 2016 рік дає перспективу мирного врегулювання ситуації на південному сході України, заявив член комітету Ради Федерації Росії з міжнародних справ Олег Морозов, пише ТАСС.

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Готовність перенести вибори в "ДНР" і "ЛНР" на більш пізній термін говорить про намір робити "подальші кроки у політичному врегулюванні ситуації на південному сході України", вважає Морозов.

"Те, що таке рішення прийнято, це, безумовно, дуже позитивний сигнал", - зазначив сенатор, додавши, що бойовики на Донбасі "діють суворо в рамках того, що наказано мінськими угодами".

"Друга частина цього питання теж беззастережна - як можна говорити про якісь вибори, не прийнявши рішення про амністію тих людей, які змушені були взяти в руки зброю", - стверджує Морозов.

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"При наявності зустрічних дій, які будуть чітко відповідати мінськими угодами, можна говорити про позитивні перспективи політичного врегулювання в цьому регіоні", - підсумував Морозов.

У свою чергу голова комітету Держдуми РФ по справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків зі співвітчизниками Леонід Слуцький заявив, що перенесення виборів на Донбасі "демонструє волю "ДНР" і "ЛНР" до виконання мінських домовленостей".

Нагадаємо, раніше 6 жовтня на переговорах тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі представники бойовиків Денис Пушилін і Владислав Дейнего погодилися перенести місцеві "вибори" на 2016 рік.