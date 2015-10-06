Бойовики "ДНР і "ЛНР" погодилися перенести "вибори" на Донбасі і висунули Україні умови

Про це йдеться в заяві бойовиків Дениса Пушиліна і Владислава Дайнего, повідомляє один із сайтів сепаратистів.

"Ми з задоволенням відзначаємо, що пропозиція "ЛНР" про перенесення "виборів" на Донбасі на 21 лютого 2016 року за умови повного виконання Києвом політичних пунктів "Мінська-2" врахована "Нормандською четвіркою". Ми вивчили заяви та рекомендації пані Меркель і пана Олланда за підсумками Паризького саміту 2 жовтня. Провели сьогодні тут, у Мінську консультації з представниками ОБСЄ та Росії. Отримали вказівки від наших лідерів А. Захарченка та В. Теслярської", - йдеться в заяві бойовиків.

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Відзначається, що бойовики погодилися перенести "вибори" з 18 жовтня та 1 листопада на наступний рік.

Бойовики заявили, що "за цей час Україна буде зобов'язана виконати всі взяті на себе Мінськими угодами зобов'язання. А саме: надати Донбасу особливий статус, не допустити переслідування і покарання осіб – учасників подій на території Донецької і Луганської областей, а також переголосувати поправки в Конституцію в новій, узгодженій з нами редакції".

Як повідомляв УНІАН, напередодні президент України Петро Порошенко провів зустріч з лідерами фракцій у Верховній Раді і заявив, що 6 жовтня бойовики оголосять про скасування псевдовиборів 18 жовтня і 1 листопада

Нагадаємо, 2 жовтня в Парижі відбулася зустріч лідерів України, Франції, Німеччини і РФ щодо ситуації на Донбасі.

Порошенко за її підсумками заявив, зокрема, що учасники наголосили на неприпустимості проведення псевдовиборів 18 жовтня і 1 листопада на Донбасі і досягли домовленостей, що такі вибори повинні проходити виключно за українськими законами.

У свою чергу президент Франції Франсуа Олланд заявив: під час переговорів сторони домовилися, що для проведення виборів у так званих ДНР і ЛНР "буде прийнято окремий закон".



