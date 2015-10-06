Бойовики повинні скасувати результати псевдовиборів листопада 2014 року - Геращенко

Про це Геращенко написала у Facebook.

За словами Геращенко, бойовики скасували псевдовибори, які намагалися протягнути цього жовтня. "Але для того, щоб ситуація повернулася у правове поле, дуже важливо, щоб були скасовані "результати" псевдовиборів у листопаді 2014-го, що призвели до зриву мирного процесу, ескалації конфлікту і тисяч нових жертв", - наголосила Геращенко.

Уповноважений президента зазначила, що "дату нових виборів, які мають пройти за українським законодавством і в яких повинні брати участь внутрішньо переселені особи - справжній голос Донбасу (а вони мають отримати можливість і обирати і бути обраними до місцевих рад і мерій), - повинна визначити Верховна Рада".

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Як повідомляв УНІАН, 2 листопада 2014 року на окупованих територіях Донецької та Луганської областей підтримувані Росією терористи організували «вибори» «голів республік» і «депутатів народних рад» «ЛНР» і «ДНР».

Офіційний Київ, Євросоюз і США засудили проведення цих «виборів» і не мають наміру визнавати їхні результати. Росія вважає, що «вибори» відповідають Мінським домовленостям. Ввечері 2 листопада 2014 року МЗС Росії заявив, щоРФ "поважає волевиявлення жителів «південного сходу». Обрані представники отримали мандат для вирішення практичних завдань із відновлення нормального життя в регіонах".