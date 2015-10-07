Клімкін: про "фінішну пряму" агресії Росії проти України не йдеться
Про "фінішну пряму" російської агресії проти України не йдеться. Крім цього, Росія повністю відповідальна за гуманітарну кризу на Донбасі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив на засіданні Верховної Ради, коментуючи результати зустрічі лідерів "нормандської четвірки" в Парижі 2 жовтня.
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Він сказав: "Це, на жаль, не фінішна пряма російської агресії. Але настрій і атмосфера сприйняття нашої сили є абсолютно іншими".
За словами Павла Клімкіна, "зараз усім прекрасно зрозуміло, що Росія повністю відповідальна за гуманітарну кризу на Донбасі".
Як зазначив міністр, однією із ключових вимог у гуманітарному блоці переговорів в рамках "нормандської четвірки" є, зокрема доступ представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до українських полонених, "наших заручників, які знаходяться на Донбасі". За словами Павла Клімкіна, зокрема в Луганську "намагаються витіснити і перешкоджати роботі організаціям ООН".