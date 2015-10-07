Винні в обстрілах Маріуполя, Волновахи, катастрофі МН17 амністії не підлягають – МЗС

Про це під час виступу у Верховній Раді України сказав міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

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"Винні в обстрілі Маріуполя, Волновахи, катастрофі МН17 та інших злочинах амністії не підлягають", - сказав міністр.

Додамо, що у рамках свого виступу Павло Клімкін також підкреслив: про "фінішну пряму" російської агресії проти України мова не йде. Крім цього, Росія повністю відповідальна за гуманітарну кризу на Донбасі.