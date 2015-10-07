Винні в обстрілах Маріуполя, Волновахи, катастрофі МН17 амністії не підлягають – МЗС
11:34, 07 жовтня 2015Політика
106 0
Раніше в АП повідомили, що на переговорах "нормандської четвірки" Росія наполягала на амністії бойовиків на Донбасі, але Україна відстояла свої позиції.
Глава МЗС Павло Клімкін / REUTERS
Про це під час виступу у Верховній Раді України сказав міністр закордонних справ України Павло Клімкін.
Читайте такожКлімкін: про "фінішну пряму" агресії Росії проти України не йдеться
"Винні в обстрілі Маріуполя, Волновахи, катастрофі МН17 та інших злочинах амністії не підлягають", - сказав міністр.
Додамо, що у рамках свого виступу Павло Клімкін також підкреслив: про "фінішну пряму" російської агресії проти України мова не йде. Крім цього, Росія повністю відповідальна за гуманітарну кризу на Донбасі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter