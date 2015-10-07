Reuters: Росія знову завдала авіаударів у Сирії, вони супроводжувалися наземною операцією

Російські літаки завдали чергової серії авіаударів по сирійській провінції Хама і наближених до провінції Ідліб районах, передає ТСН з посиланням на Reuters.

Відомо, що під час обстрілу були застосовані ракети класу "повітря-земля".

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Крім того, моніторингова група заявила, що російські авіаудари супроводжувалися проведенням наземної операції сирійських військових у чотирьох різних локаціях. В яких саме місцях йшла операція, не уточнюється

Як повідомляв УНІАН, вчора в Міноборони РФ заявили, що російська авіація здійснила близько 20 бойових вильотів проти 12 об'єктів "Ісламської держави" (ІД) у Сирії.

У Росії стверджують, що екіпажі Су-34, Су-24М і Су-25 завдали ударів по 12 об'єктах тилової інфраструктури, пунктах управління, таборах підготовки і базах бойовиків терористичних угруповань "Ісламської держави".