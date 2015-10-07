Порошенко забув, що обіцяв військовим тисячу гривень зарплати на день – Купрій

На думку нардепа, це допоможе посилити обороноздатність армії.

«Не всі розуміють ступінь навантаження на психіку, фізичного навантаження на військовослужбовців у важких умовах війни. Коли підписаний контракт на 3 роки або більше, людина іноді зривається, хоче відпочити. А укладання контрактів на півроку дасть можливість побачити рідних, повернутися до сім'ї. Головне – щоб навіть після закінчення контракту людина мала змогу, побувши вдома, відновити контракт і продовжити службу», – вважає Купрій.

Загалом же Україна потребує переходу на контрактну службу в армії та більшої підтримки добровольців на законодавчому рівні, впевнений політик. Адже декілька минулих хвиль мобілізації довели свою неефективність: набирають молодих хлопців, які морально та психологічно часто не готові воювати. «Буквально днями я був в одній психоневрологічній лікарні: головлікар скаржилася, що найчастіше до них потрапляють хлопці з АТО, котрих набирали під час мобілізації», – розповів депутат. Саме тому, на його думку, потрібно підтримувати добровольців, котрі за покликом серця хочуть захищати Україну, забезпечувати їх усім необхідним.

Таких людей, запевняє Віталій Купрій, дуже багато.

«Та й забув Петро Порошенко про свою передвиборну обіцянку. Він говорив, що військові отримуватимуть не менше 1 тисячі гривень на день. Висока зарплата – високий мотиватор. А в умовах кризи і тотального зубожіння населення наші хлопці, які воюють в АТО, отримуючи високу зарплату, знали б, що їхні сім'ї забезпечені. Це б піднімало моральний дух хлопців», – сказав політик.