Захист Мосійчука клопотатиме, щоб його лікували в госпіталі СБУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив один із адвокатів Мосійчука Леонід Сіваков.

За його словами, захист подав відповідне клопотання керівнику слідчої групи, і в разі його задоволення Мосійчук перебуватиме під охороною в госпіталі СБУ.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні Апеляційний суд вирішив перенести на 13 жовтня розгляд скарги на рішення Печерського суду про арешт Мосійчука.

Причиною названо розбіжності у медичних документах, які депутат подав до суду. Неточність документів полягає в тому, що раніше лікар пенітенціарної системи надав довідку, що Мосійчук може утримуватися під вартою, а в ході останнього медичного огляду вказав, що утримання його під вартою не бажано.

Згодом Мосійчуку викликали до суду лікарів “швидкої”, які його оглянули.

За словами лідера Радикальної партії Олега Ляшка, Мосійчука буде доправлено до лікувального закладу для обстеження. Однак він додав, що не знає, куди саме.

Він заявив, що у Мосійчука суттєво погіршилось здоров'я і перебувати під вартою для нього дуже небезпечно.

Довідка УНІАН. 17 вересня Верховна Рада за поданням Генпрокуратури дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Мосійчука.

На засіданні ВР було продемонстровано відео за участю нібито Мосійчука, зняте прихованою камерою. На відео йшлося про можливість вирішення бізнесових питань за гроші.

Через деякий час його затримали в будівлі ВР.

За інформацією ГПУ, Мосійчук підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених п’ятьма статтями Кримінального кодексу.

18 вересня Печерський райсуд Києва виніс рішення про обрання Мосійчуку запобіжного заходу у вигляді взяття під варту до 15 листопада 2015 року. Адвокати депутата оскаржили це рішення.