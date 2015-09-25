Радикал Мосійчук погодився припинити голодування
Заарештований депутат Радикальної партії Ігор Мосійчук погодився припинити голодування.
Про це заявив його колега із фракції Андрій Лозовий, передає "Українська правда".
За словами Лозового, припинити голодування Мосійчука переконали лікарі, оскільки через хворобу і нещодавно перенесену операцію воно могло мати критичні наслідки.
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При цьому Лозовий повідомив, що його колега хворіє на хронічний гастродуоденіт, розповсюджений остеохендроз хребта і консолідований перелом голівки лівої плечової кістки.
Нагадаємо, 18 вересня Печерський районний суд Києва виніс рішення про обрання Мосійчуку запобіжного заходу у вигляді взяття під варту до 15 листопада 2015 року.
Вислухавши рішення суду, Мосійчук тоді заявив, що оголошує голодування.
Незабаром адвокат нардепа повідомила, що Мосійчук тільки п'є воду і планує припинити голодування тільки після зустрічі з Шокіним.