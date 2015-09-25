Радикал Мосійчук погодився припинити голодування

Про це заявив його колега із фракції Андрій Лозовий, передає "Українська правда".

За словами Лозового, припинити голодування Мосійчука переконали лікарі, оскільки через хворобу і нещодавно перенесену операцію воно могло мати критичні наслідки.

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При цьому Лозовий повідомив, що його колега хворіє на хронічний гастродуоденіт, розповсюджений остеохендроз хребта і консолідований перелом голівки лівої плечової кістки.

Нагадаємо, 18 вересня Печерський районний суд Києва виніс рішення про обрання Мосійчуку запобіжного заходу у вигляді взяття під варту до 15 листопада 2015 року.

Вислухавши рішення суду, Мосійчук тоді заявив, що оголошує голодування.

Незабаром адвокат нардепа повідомила, що Мосійчук тільки п'є воду і планує припинити голодування тільки після зустрічі з Шокіним.