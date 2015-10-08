П'яні бойовики "ДНР" напали на село під Маріуполем, викравши проукраїнську активістку

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ГУ МВС у Донецькій області.

За її інформацією, в ході нальоту частина нападників розосередилася в лісосмузі, інша на автомобілях заїхала в село. Бойовики дізналися у місцевої жительки адреси людей, які займають активну проукраїнську позицію, після чого одна з жінок була викрадена.

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Міліція встановлює обставини, що тривають слідчо-оперативні заходи.

Слідчим відділом Волноваського райвідділу подію попередньо кваліфіковано за ч. 2 ст. 146 "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини" КК України. В даний час місцезнаходження викраденої невідомо.

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За словами джерел маріупольського видання "0629", усього на село напали близько 200 озброєних людей, а безчинствували, грабуючи місцевих жителів, приблизно 60 осіб. Пограбовано кілька будинків, викрадено автомобіль. За повідомленням інших джерел, нападників було близько десятка.

Комінтернове знаходиться на лінії розмежування і не перебуває під повним контролем ані української армії, ані бойовиків. В грудні 2014 року Верховна Рада передала частину Новоазовського району, куди входить і цей населений пункт, до складу Волноваського району.