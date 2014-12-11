Рада передала Волновасі неокуповані частини Новоазовського й Тельманівського районів

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідну постанову (№1283), внесену депутатами від "Народного фронту" та "Блоку Петра Порошенка", проголосували 287 народних депутатів із 328, зареєстрованих у сесійній залі.

Так, постановою з метою упорядкування адміністративних зв’язків між окремими населеними пунктами Донецької області, які були розірвані внаслідок проведення АТО, створення умов для ефективного здійснення повноважень органами місцевого самоврядування адміністративно-територіальних одиниць, що знаходяться поза межами зони АТО, та забезпечення життєдіяльності у таких населених пунктах, змінюються межі Волноваського, Новоазовського та Тельманівського районів.

Передбачається збільшення території Волноваського району на 70 124 гектара земель за рахунок передачі до його складу 17405,7 гектара земель Новоазовського району.

Із них: 2282,7 гектара земель, що знаходяться у віданні Виноградненської сільської ради (в тому числі території села Виноградне, села Піонерське, села Приморське), 4348,2 гектара земель – Комінтернівської сільської ради (в тому числі території села Комінтернове, села Водяне, села Заїченко), 4928,3 гектара земель – Лебединської сільської ради (в тому числі території села Лебединське, селища Калинівка, села Сопине), 4928,7 гектара земель – Павлопільської сільської ради (в тому числі території села Павлопіль, села Пищевик, села Черненко), 917,8 гектара земель – Широкинської сільської ради (в тому числі території села Широкине, села Бердянське).

Читайте такожРада збільшила межі одного району в Донецькій областіКрім того, збільшення меж Волноваського району має відбутися за рахунок 52718,3 гектара земель Тельманівського району.

Із них: 4705,4 гектара земель, що знаходяться у віданні Андріївської селищної ради (в тому числі території селища міського типу Андріївка, селища Бахчовик, селища Дружне, селища Обільне), 458,6 гектара земель – Мирненської селищної ради (в тому числі територію селища міського типу Мирне), 11693,4 гектара земель – Гранітненської сільської ради (в тому числі території села Гранітне, села Старомар’ївка), 13523,0 гектара земель – Новоселівської сільської ради (в тому числі території села Новоселівка, села Запорізьке, села Кам’янка, селища Маловодне, села Новоселівка Друга, села Степанівка), 11155,4 гектара земель – Старогнатівської сільської ради (в тому числі території села Старогнатівка, села Новогригорівка), 11182,5 гектара земель – Чермалицької сільської ради (в тому числі території села Чермалик, села Орловське, села Федорівка).

Таким чином, затверджено територію Волноваського району загальною площею 254944 гектара, Новоазовського району загальною площею 81861,2 гектара, Тельманівського району загальною площею 81292,7 гектара.