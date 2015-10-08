Депутати підтримали законопроект про зовнішню трудову міграцію

Верховна Рада України підтримала у першому читанні урядовий проект Закону про зовнішню трудову міграцію (№2330а), який стосується Плану дій стосовно лібералізації ЄС візового режиму.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 243 народних депутати із 317, зареєстрованих у сесійній залі.

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Законопроект визначає правові та організаційні засади державного регулювання зовнішньої трудової міграції та соціального захисту громадян України, які тимчасово виконували або виконують роботу за кордоном (трудових мігрантів), та членів їхніх сімей.

Він не поширюється на громадян України, які шукають притулок чи отримали притулок у державі перебування; осіб, які отримують освіту, професійну підготовку та підвищують кваліфікацію за кордоном, зокрема, в межах освітніх програм; співробітників дипломатичної служби та працівників інших органів державної влади, які працюють у закордонних дипломатичних установах України; осіб, які відряджені підприємствами, установами та організаціями для виконання роботи в державі перебування.

Державна політика у сфері зовнішньої трудової міграції здійснюється, зокрема, за напрямами забезпечення соціального та правового захисту трудових мігрантів і членів їхніх сімей; здійснення заходів щодо запобігання незаконній зовнішній трудовій міграції; створення умов для повернення в Україну та реінтеграції у суспільство трудових мігрантів та членів їхніх родин; сприяння задоволенню національно-культурних та освітніх потреб трудових мігрантів і членів їхніх сімей.

Визначається, що права трудових мігрантів, зокрема, на належні умови праці, винагороду, відпочинок і соціальний захист, регулюються законодавством держави перебування та міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Трудові мігранти і члени їхніх родин у період трудової діяльності за кордоном мають право брати участь у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні відповідно до законодавства України.

Встановлюється, що держава сприяє задоволенню національно-культурних, духовних і мовних потреб трудових мігрантів незалежно від держави перебування.

Право трудових мігрантів на відшкодування шкоди, заподіяної під час трудової діяльності в державі перебування (каліцтво, професійне захворювання або інші ушкодження здоров’я), регулюється законодавством держави перебування та умовами трудового договору.

Працевлаштування трудового мігранта у державі перебування може здійснюватися органами виконавчої влади відповідно до укладених міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою; суб’єктом господарювання, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном на підставі ліцензії, виданої відповідно закону; трудовим мігрантом самостійно.

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Працевлаштування трудового мігранта у державі перебування здійснюється на підставі трудового договору, який регулює трудові відносини між трудовим мігрантом та іноземним роботодавцем, якщо інше не передбачено законодавством.

Трудовому мігранту перед виїздом до держави перебування видається трудовий договір стороною, яка сприяє працевлаштуванню трудового мігранта.

Трудові мігранти сплачують податки та збори відповідно до податкового законодавства України.