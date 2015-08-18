Порошенко: Україна передала ЄК фінальний звіт про виконання Плану з візової лібералізації

Про це президент Петро Порошенко сказав під час телефонної розмови з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером.

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За словами Петра Порошенка, у відповідності з рішеннями саміту Україна-ЄС, який відбувся в Києві у квітні, Україна 17 серпня передала в ЄК фінальний звіт про виконання рекомендацій Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для громадян України і очікує позитивну рекомендацію щодо запровадження безвізового режиму.

У відповідь Жан-Клод Юнкер запевнив, що ЄК виконає свою частину зобов’язань і на основі оцінки досягнутого Україною прогресу до 15 грудня представить відповідні рекомендації на розгляд країн Євросоюзу.

Також Петро Порошенко та Жан-Клод Юнкер висловили стурбованість щодо загострення безпекової ситуації на Донбасі вздовж лінії зіткнення і засудили обстріл бойовиками мирних мешканців під Маріуполем.

Крім того, співрозмовники обговорили шляхи забезпечення виконання Росією Мінських домовленостей.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні речник ЄК Анніка Брейдтхардт заявила, що Петро Порошенко і Жан-Клод Юнкер домовились до кінця серпня зустрітися у Брюсселі.

Довідка УНІАН. Діалог між ЄС і Україною щодо візової лібералізації розпочався 29 жовтня 2008 року. План дій з візової лібералізації був представлений Україні 22 листопада 2010 року. У 2013 році Україна завершила так звану першу фазу імплементації Плану дій щодо лібералізації візового режиму й з вересня 2014 імплементує другу фазу - виконує ті законодавчі акти й рішення, які були прийняті.