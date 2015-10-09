Рада не змогла затвердити заборону на перевірки ЗМІ під час виборчої кампанії

Як передає кореспондент УНІАН, перед розглядом проекту постанови щодо заборони перевірки ЗМІ під час виборчої кампанії головуючий на засіданні перший заступник голови Верховної Ради Андрій Парубій кілька разів просив депутатів проголосувати кнопкою “за”, щоб було зрозуміло, скільки в сесійній залі депутатів.

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На табло в сесійний залі висвічувалася цифра 195, а для результативного рішення необхідно мінімум 226 голосів.

Голова ВР Володимир Гройсман повідомив, що звернеться від імені парламенту до прем'єр-міністра, голови Державної фіскальної служби з офіційним листом, де міститиметься прохання не проводити перевірки ЗМІ під час виборчої кампанії.

“А якщо, не дай Бог, такі перевірки будуть, то ми будемо робити виїзне засідання комітету, щоб з'ясувати, хто намагається зловживати цими речами”, - зазначив Гройсман. Він підкреслив: “Сьогодні я підпишу це звернення”.

У свою чергу міністр інформації України Юрій Стець зазначив, що запропонує на найближчому засіданні уряду врегулювати це питання. “Спробуємо зробити це через уряд України”, - зазначив Стець.