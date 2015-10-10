ОБСЄ: Військові навчання і розмінування порушують "тишу" на Донбасі

Про це заявив в ефірі телеканалу "112 Україна" представник СММ ОБСЄ в Україні Майкл Боцюрків, передає Українська правда.

"Режим припинення вогню в цілому дотримується, ми спостерігали застосування стрілецької зброї і вибухи, але в більшості таких випадках це пов'язано з військовими навчаннями, чи це були вибухи в ході проведення розмінування", - зазначив він.

Читайте такожОБСЄ підтверджує відведення ЗСУ танків від лінії розмежування

За його словами, СММ повторно відвідали сім місць зберігання важкої техніки ЗСУ.

"Спостерігачі відзначили, що в 6-ти місцях зберігання зареєстроване раніше озброєння відсутнє, а 7-е місце зберігання більше не використовується, як і було зафіксовано СММ в кінці травня", - повідомив він.

На території так званої "ДНР" СММ відвідали 2 місця зберігання важкої зброї, у другому місці СММ зафіксувало відсутність двох реактивних систем залпового вогню.

"Під час візиту СММ в квітні ці системи також були відсутні", - сказав Боцюрків.