ОБСЄ: Військові навчання і розмінування порушують "тишу" на Донбасі
Застосування стрілецької зброї і вибухи в "ДНР" в основному пов'язані з військовими навчаннями або розмінуванням.
Про це заявив в ефірі телеканалу "112 Україна" представник СММ ОБСЄ в Україні Майкл Боцюрків, передає Українська правда.
"Режим припинення вогню в цілому дотримується, ми спостерігали застосування стрілецької зброї і вибухи, але в більшості таких випадках це пов'язано з військовими навчаннями, чи це були вибухи в ході проведення розмінування", - зазначив він.
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За його словами, СММ повторно відвідали сім місць зберігання важкої техніки ЗСУ.
"Спостерігачі відзначили, що в 6-ти місцях зберігання зареєстроване раніше озброєння відсутнє, а 7-е місце зберігання більше не використовується, як і було зафіксовано СММ в кінці травня", - повідомив він.
На території так званої "ДНР" СММ відвідали 2 місця зберігання важкої зброї, у другому місці СММ зафіксувало відсутність двох реактивних систем залпового вогню.
"Під час візиту СММ в квітні ці системи також були відсутні", - сказав Боцюрків.