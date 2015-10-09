Військові готуються до відведення артилерії калібру 85 міліметрів на Луганщині

Сили АТО проводять підготовчі роботи з відведення артилерії калібру 85 міліметрів від лінії розмежування у Луганській області.

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

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«На сьогодні, у відповідності до мирних домовленостей, сили АТО проводять підготовчі роботи до відводу артилерії калібру 85 міліметрів від лінії розмежування у Луганській області», - зазначається в повідомленні.

За даними штабу АТО, цей процес відведення розпочнеться завтра, 10 жовтня.