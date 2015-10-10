Суд зобов’язав Дніпропетровський виборчком зареєструвати партію "Відродження"

Відповідне рішення суд прийняв у справі за позовом Дніпропетровської міської організації партії «Відродження» до міської виборчої комісії, повідомляє адвокат, представник політичної сили у суді Роман Кругляк.

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«Партія «Відродження» сподівається, що з сьогоднішнього дня наші виборчі права будуть відновлені у повному обсязі, і ми візьмемо участь у виборах, а безпрецедентні системні порушення законодавства, нехтування законом, рішеннями судів і ЦВК з боку міської виборчої комісії буде припинено», - підкреслив адвокат.

Як відомо, міська виборча комісія Дніпропетровська відмовила в реєстрації кандидата в мери Анатолія Крупського і списку кандидатів у депутати міської ради від партії «Відродження». При цьому виборчком зареєстрував кандидатом у мери «клона» Анатолія Крупського від партії- «клона» «Всеукраїнське об'єднання" Відродження України "».

Дніпропетровський окружний адміністративний суд визнав незаконними ці постанови виборчої комісії, а пізніше це рішення підтвердив апеляційний суд. Проте, незважаючи на рішення суду, 7 жовтня виборчком повторно відмовив у реєстрації кандидатам від «Відродження».

Проти спроби не допустити кандидатів партії «Відродження» до участі в майбутніх місцевих виборах у Дніпропетровську протестують діючі депутати міської та обласної рад, працівники промислових підприємств, вчителі, медики, співробітники органів місцевого самоврядування. Під стінами будівлі обласної ради, в якій розташовується виборчком, більше 10 днів триває безстроковий мітинг «Відродження».