"Відродження": Виборчий процес в Дніпропетровську зірвано завдяки діям "БПП", "Опозиційного блоку" та "Самопомочі"

Про це на брифінгу заявив голова партії «Відродження» Віктор Бондар.

За його словами, для того, щоб не допустити до участі у виборах кандидатів «Відродження» в Дніпропетровську, утворилась нова «коаліція», що складається з представників ТВК «Блока Петра Порошенка-Солідарності», «Опозиційного блоку» та «Самопомочі», які діють злагоджено та роблять все, для того, щоб не допустити кандидата в мери Анатолія Крупського, а також кандидатів списку партії «Відродження» до участі у місцевих виборах.

«Така сама історія в Одеській області, така сама історія по багатьох містах і районах України. Демократія - згорнулася, сьогодні реальна коаліція – це Порошенко та Опозиційний блок, які реально взяли і розписали сьогодні на себе все, що робиться в країні», - заявив Віктор Бондар.

Він також розповів про останні порушення, до яких вдаються члени ТВК в Дніпропетровську та Кривому розі.

Так нещодавно «двійник» кандидата в мери Кривого рогу Костянтин Караманиць хотів знятись з перегонів та не брати участь у місцевих виборах. Однак ТВК вже третій день поспіль відмовляється зібратись і прийняти це рішення.

«Більше того, ми знайшли цю людину, він чесно зізнався, що він є біженцем із Донецької області, з Докучаєвська і зараз проживає в Полтавській області. Йому дали 10 тисяч гривень, він віддав свій паспорт і його зареєстрували. Він приходить до комісії, говорить, що йому нічого не треба і він готовий повернути гроші, тільки зніміть мене з виборів, але вже три дні ТВК відправляє його назад і каже: йди на вибори. Бо ти двійник кандидата від партії «Відродження». І він три дні живе в готелі, вже його спробували викрасти. Вчора міліція його охороняла, щоб його не викрали. І це називається демократія?», - заявив Віктор Бондар.

А також відзначив, що завдяки рішенню Дніпропетровського суду, у нас тепер є довічний голова виборчої комісії. Що є просто юридичним нонсенсом.

«Ми звернулись до послів, до всіх країн ЄС, до США, Канади, вони сьогодні це питання ставлять перед владою, що це не демократично. Ми звернулись до ГПУ і просимо порушити кримінальні справи по тих членах ТВК, які перешкоджають сьогодні нашим кандидатам. Ми бачимо цинічну політичну змову заради того, щоб не допустити нашу політичну силу до участі в місцевих виборах. І нажаль, влада робить все в цьому плані, щоб зірвати виборчий процес. Бо загроза від того і страх перед тим, що «Відродження» набере результат і буде мати вплив на місцеві органи влади, і на формування місцевої політики, перевершує їх страх перед тим, як це буде сприйняте в світі», - заявив Віктор Бондар.