Гройсман домагається введення мораторію на проведення перевірок ЗМІ перед виборами

17:07, 12 жовтня 2015
Політика
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Гройсман звернувся до прем'єр-міністра, керівництва Держфіскальної служби та Нацради з питань телебачення і радіомовлення з проханням ввести мораторій на проведення перевірок ЗМІ перед місцевими виборами 25 жовтня.

Фото УНИАН

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, мораторій повинен бути введений для забезпечення "об'єктивного та безперешкодного висвітлення ходу передвиборної кампанії" і «конституційного права громадян України на інформацію».

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«Здійснення перевірок у період виборчого процесу і ймовірні зловживання з боку осіб, які здійснюють перевірки, можуть призвести до порушення конституційних гарантій на свободу слова в Україні, негативно вплинути на процес забезпечення ходу передвиборної кампанії», - йдеться у повідомленні.

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