Гройсман домагається введення мораторію на проведення перевірок ЗМІ перед виборами

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, мораторій повинен бути введений для забезпечення "об'єктивного та безперешкодного висвітлення ходу передвиборної кампанії" і «конституційного права громадян України на інформацію».

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«Здійснення перевірок у період виборчого процесу і ймовірні зловживання з боку осіб, які здійснюють перевірки, можуть призвести до порушення конституційних гарантій на свободу слова в Україні, негативно вплинути на процес забезпечення ходу передвиборної кампанії», - йдеться у повідомленні.