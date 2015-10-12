Гройсман домагається введення мораторію на проведення перевірок ЗМІ перед виборами
17:07, 12 жовтня 2015Політика
123 0
Гройсман звернувся до прем'єр-міністра, керівництва Держфіскальної служби та Нацради з питань телебачення і радіомовлення з проханням ввести мораторій на проведення перевірок ЗМІ перед місцевими виборами 25 жовтня.
Гройсман вважає перевірки ЗМІ напередодні виборів недоречними / Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, мораторій повинен бути введений для забезпечення "об'єктивного та безперешкодного висвітлення ходу передвиборної кампанії" і «конституційного права громадян України на інформацію».
Читайте такожРада не змогла затвердити заборону на перевірки ЗМІ під час виборчої кампанії
«Здійснення перевірок у період виборчого процесу і ймовірні зловживання з боку осіб, які здійснюють перевірки, можуть призвести до порушення конституційних гарантій на свободу слова в Україні, негативно вплинути на процес забезпечення ходу передвиборної кампанії», - йдеться у повідомленні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter