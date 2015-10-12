Чубаров: Ми маленький народ, тому ми просимо Захід допомогти повернути Крим Україні

Голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров закликає Захід допомогти Україні повернути Крим.

Про це він заявив під час виступу на конференції “Права людини в умовах воєнного конфлікту та реформ в секторі юстиції”, передає кореспондент УНІАН.

“Ми маленький народ, нас всього 300 тисяч в Криму, тому ми говоримо західному світу: допоможіть Україні повернути Крим, рятуйте не кримських татар, не кримську територію, рятуйте західну цивілізацію”, - сказав Чубаров.

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Він також зазначив, що кримські татари виходять з того, що в нинішній ситуації Україна в першу чергу як держава, якій належить ця територія, має зробити все для того, аби кримська тема не тільки не сходила з порядку денного, а й була найголовнішою.

Він також наголосив, що меджліс кримськотатарського народу просить кримських татар залишатися в Криму.

“Ми сьогодні говоримо нашим людям: залишайтеся в Криму попри все. Будуть вбивати, але залишайтеся в Криму. Це - наша земля, ми поверталися багато років і знаємо, що якщо зараз покинемо цю землю, ми більше не повернемося”, - додав Чубаров.