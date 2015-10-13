Пан Гі Мун висловив готовність збільшити присутність ООН для деескалації на Донбасі

Про це він сказав під час зустрічі з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним, повідомили УНІАН у Департаменті політики і комунікацій МЗС.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, в ході зустрічі було обговорено низку питань щодо використання існуючих та створення нових механізмів залучення ООН до врегулювання ситуації на сході Україні.

Міністр поінформував генерального секретаря про хід переговорів, які відбуваються у рамках «нормандського формату», Тристоронньої контактної групи, а також про поточний стан виконання Мінських домовленостей та підготовки до проведення місцевих виборів у відповідності до міжнародних стандартів.

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За даними МЗС, було наголошено на неприпустимості створення проросійськими бойовиками перешкод у роботі Управління з координації гуманітарних питань ООН на території окремих районах Донецької та Луганської областей, що спричинило протягом останніх місяців неможливість доставки та розподілу гуманітарних вантажів ООН та інших міжнародних організацій цивільному населенню.

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«Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун запевнив у повній підтримці територіальної цілісності та суверенітету України та висловив готовність збільшити присутність Організації з метою деескалації та стабілізації ситуації на сході України», - підкреслюється в повідомленні.