Низку організацій ООН регулярно не допускають на кордон з Росією - ОБСЄ

Про це генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Заньєр заявив в інтерв'ю газеті "Комерсант".

"На жаль, ми досі не можемо потрапити на всю територію, яку охоплює наш мандат. Ми регулярно не можемо потрапити на кордон з Російською Федерацією і продовжуємо стикатися з перешкодами при створенні нових баз для наших спостерігачів на сході України, щоб забезпечити моніторинг, необхідність в якому зросла в умовах режиму припинення вогню", - цитує видання Ламберта Заньера.

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За словами генсека ОБСЄ, зі складнощами, пов'язаними з доступом на територію Донецької і Луганської області зіткнулася і низка гуманітарних організацій. Зокрема, Управління ООН з координації гуманітарних справ та Управління верховного комісара ООН у справах біженців.

Зазначимо, сьогодні, 12 жовтня, генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Заньєр буде перебувати з робочим візитом у Москві.