Кабмін планує запровадити мораторій на перевірку ЗМІ до завершення місцевих виборів

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр-міністр Арсеній Яценюк заявив сьогодні на засіданні уряду.

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Зокрема, до Кабміну з відповідним проханням звернувся міністр інформаційної політики Юрій Стець: "Просив би внести за невідкладною процедурою постанову про запровадження обмежень щодо перевірок діяльності ЗМІ в період до завершення виборчого процесу місцевих виборів у 2015 році".

Після цього Яценюк зазначив, що йому також "надійшов лист голови Верховної Ради Володимира Гройсмана з аналогічним проханням..."

"Давайте урядовою постановою до моменту проведення виборів звернемося до всіх органів місцевої влади щодо того, щоб заборонити проведення перевірок ЗМІ. Я підтримую і вношу це рішення на розгляд Кабінету міністрів", - підкреслив Яценюк.

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Як повідомляв УНІАН, 9 жовтня Верховна Рада не змогла проголосувати за рішення про заборону перевірки ЗМІ під час виборчої кампанії через відсутність у сесійній залі великої кількості народних депутатів.

"Сигнальні" голосування для визначення кількості депутатів у залі показували, що їх менше 200, а для результативного голосування необхідно мінімум 226. Під кінець засідання у сесійній залі взагалі залишилися близько 10 депутатів.

Голова ВР тоді заявив, що звернеться від імені парламенту до прем'єр-міністра, голови Державної фіскальної служби з офіційним листом, де міститиметься прохання не проводити перевірки ЗМІ під час виборчої кампанії.

У свою чергу міністр інформполітики Стець зазначив, що запропонує на найближчому засіданні уряду врегулювати це питання. "Спробуємо зробити це через уряд України", - сказав Стець.