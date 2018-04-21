“Пора” записалася в миротворці

Громадянська партія “Пора” взялася примирювати протилежні політичні табори. У столичному Маріїнському парку, де, як відомо, голубіють, жовтіють, біліють і червоніють наметові містечка “Пори”, БЮТ і Партії регіонів, “пористи” вирішили провести громадські слухання на тему “Вплив вуличних акцій на прийняття політичних рішень”, на які запросила представників усіх таборів.

Найбільше, зрозуміло, було самої “Пори” в жовтих футболках. Дещо менше – у білих (БЮТ) та помаранчевих. Щодо активістів Партії регіонів, їх прийшли одиниці, незважаючи на те, що саме голубі буквально окупували територію парку.

Нещодавно “жовті” мирили голубих із собою за допомогою футбольного матчу й вирішили продовжити цю миротворчу піар-акцію. Щоправда, цього разу спілкування пішло тяжко. Бігати за м’ячем – якось простіше...

Обговоривши вплив громадських акцій на політиків, диспутанти збилися на тему єднання українців – синіх і помаранчевих, східняків і західняків. Довго говорили про красу, добро і любов. Про мову і про Бога... Виглядало якось занадто ідилічно, окрім таких епізодів: представник БЮТ закликає зі сцени: “Давайте подумаємо, що може нас усіх об’єднати!” Відповідь одного з “регіоналів”: “Нічєво!”

Зовсім зруйнувала ідилію пані з синьою накидкою, що вийшла подискутувати. Жорстко й дещо агресивно вона перейшла на особистості й стала поносити опонентів. Янукович – хороший, ваші всі погані, а ви всі – нероби...

Якось намагався виправити ситуацію вокаліст гурту “Мандри” Фома, якого зачепила така “дискусія” і якому не терпілося висловити обурення політичною ситуацією. Він був до всіх надзвичайно толерантним і став найбільшим консолідатором у такому протистоянні. Говорив, як співав, і зірвав найбільше оплесків.

Ефект від його виступу, однак, зіпсувала інша голуба активістка, яка першим ділом заявила, що перед виборами 2004 року “Пора” готувалася до воєєних дій: “Чого ви смієтеся, це по телевізору показували! – обурювалася вона реакцією публіки”. І продовжила в дусі своєї попередниці: схід не хоче об’єднуватися, американці погані, Янукович – наш прем’єр. Після чого вона, остання зі східного табору, залишила дебати.

“Це ж треба – як “пропісочили” мізки нещасним,” – нервово закурюючи, висловився знайомий музикант.

Дмитро Стаховський