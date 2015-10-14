На саміті ЄС обговорюватимуться результати останніх переговорів у Нормандському форматі

Як передає власний кореспондент УНІАН, це випливає з порядку денного саміту, який пройде 15-16 жовтня в Брюсселі.

Це питання у ньому стоїть останнім.

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"На завершення, канцлер Меркель та президент Олланд, як очікується, проінформують колег щодо переговорів у Нормандському форматі, які пройшли у Парижі 2 жовтня", - зазначається у поясненні до порядку денного.

Першим питання лідери ЄС розглянуть доповідь щодо Європейського економічного та монетарного Союзу, після чого президент Європейської Ради Дональд Туск поінформує про останній розвиток подій стосовно майбутнього референдуму у Великобританії щодо членства в ЄС.

Далі на порядку дня стоїть питання міграції з наголосом на необхідності співпраці з третіми країнами, на зовнішніх кордонах та на поверненні тих, хто не може претендувати на статус біженця в ЄС.

За вечерею лідери ЄС продовжать обговорювати питання міграції, а також події в Туреччині та Сирії.

Туск має намір завершити саміт у четвер увечері, але якщо це буде необхідно, лідери ЄС продовжать роботу в п'ятницю вранці, сказано в документі.