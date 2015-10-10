Кемерон і Меркель підтримали продовження санкцій проти Росії до виконання Мінських угод

Про це повідомила прес-служба британського прем’єра, передає Радіо Свобода.

Обидва лідери в ході своєї зустрічі у Великій Британії також наголосили на важливості фінансової та практичної підтримки Україні, йдеться в повідомленні.

Обговорюючи Україну і поведінку Росії, Кемерон привітав поступ, який забезпечили завдяки мінському формату Меркель, а також президент Франції Франсуа Олланд, повідомила прес-служба.

Зустріч, що відбулася в резиденції британського прем’єра під Лондоном, була також присвячена становищу в Сирії.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Євросоюз не розглядає можливості введення санкцій щодо Росії у зв'язку із ситуацією в Сирії.