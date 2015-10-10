Кемерон і Меркель підтримали продовження санкцій проти Росії до виконання Мінських угод

00:19, 10 жовтня 2015
Світ
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Прем’єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон і канцлер Німеччини Ангела Меркель погодилися, що Європейський союз має зберігати санкції щодо Росії, доки Мінські угоди щодо врегулювання ситуації на сході України не будуть виконані повністю.

REUTERS

Про це повідомила прес-служба британського прем’єра, передає Радіо Свобода.

Обидва лідери в ході своєї зустрічі у Великій Британії також наголосили на важливості фінансової та практичної підтримки Україні, йдеться в повідомленні.

Обговорюючи Україну і поведінку Росії, Кемерон привітав поступ, який забезпечили завдяки мінському формату Меркель, а також президент Франції Франсуа Олланд, повідомила прес-служба.

Зустріч, що відбулася в резиденції британського прем’єра під Лондоном, була також присвячена становищу в Сирії.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Євросоюз не розглядає можливості введення санкцій щодо Росії у зв'язку із ситуацією в Сирії.

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