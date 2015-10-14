"Марш героїв" розпочав свій захід біля ізолятора тимчасового тримання

Як передає кореспондент УНІАН, сцену розміщено на дерев'яній стіні.

На початку заходу зі сцени виступив лідер “Свободи” Олег Тягнибок.

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Учасники заходу зазначили, що в цьому ізоляторі утримуються “свободівці”, зокрема, Юрій Сиротюк.

Учасники акції проскандували: “Свободу політв'язням!”.

Після невеликого вступного слова на сцені розпочався концерт українських гуртів. Першим виступатиме колектив “Кому вниз”.

За дотриманням правопорядку під час заходу слідкують правоохоронці.

Вони також групами базувалися по маршруту пересування учасників маршу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві проводиться “Марш героїв”, організований представниками ВО «Свобода», «Правого сектору», Організації українських націоналістів та Конгресу українських націоналістів. Близько 5 тисяч учасників прибули до Лук'янівського СІЗО. Вони зайняли проїжджу частину перед слідчим ізолятором, а також двір перед його будівлею.

Учасники маршу скандували: “Свободу політв'язням!” і тримали транспарант із написом: “Ми вимагаємо правосуддя та правди”.

Обстановка була загалом спокійною. За порядком проведення «Маршу» спостерігають представники правоохоронних органів та окремо представники добровольчих батальйонів.