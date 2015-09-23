Список "Свободи" до Київради очолив заарештований через зіткнення під ВР Сиротюк

Відповідне рішення було ухвалено на з'їзді партії та в ході конференції територіальної організації "Свободи" в Києві. Всього в списку значаться 120 кандидатів, передає DT.ua.

На посаду мера міста "Свобода" висунула депутата Верховної Ради VII Олександра Мирного.

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Раніше повідомлялося, Всеукраїнське об'єднання "Свобода" ухвалило рішення про висунення Олександра Мирного кандидатом на посаду Київського міського голови, Юрій Сиротюк повинен очолити список до Київради, а Ігоря Швайку будуть висувати на посаду міського голови Харкова.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня суд ухвалив заарештувати Сиротюка терміном на 60 діб. Його разом з іншими «свободівцями» підозрюють в організації заворушень у парламенту 31 серпня після прийняття в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації. Тоді агресивно налаштовані учасники мітингу стали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також була кинута бойова граната.

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Загинули троє бійців Нацгвардії. Ще близько 150 осіб постраждали.

За даними силовиків, мітинг під ВР був організований партією «Свобода», Радикальною партією, іншими організаціями.