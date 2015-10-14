У Китаї висловлюються за об'єктивне розслідування катастрофи MH17

Як повідомляє прес-служба МЗС Китаю, про це заявила офіційний представник китайського зовнішньополітичного відомства Хуа Чуньін сьогодні на брифінгу у Пекіні.

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Представник китайської дипломатії зазначила, що "китайська сторона взяла до відома доповідь про розслідування, яка була презентована Радою безпеки Нідерландів щодо трагічної катастрофи рейсу MH17".

"Китайська сторона підтримує незалежне, справедливе та об'єктивне розслідування інциденту у відповідності з резолюцією 2166 Ради безпеки ООН, щоб таким чином, притягнути винних злочинців до відповідальності", - наголосила Хуа Чуньін.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня на військово-повітряній базі Нідерландів голова Ради безпеки Нідерландів Чіббе Яустра оприлюднив звіт про розслідування катастрофи рейсу МН17, в якому наголошується, що літак «Малайзійських авіаліній» був збитий у повітрі над східною Україною ракетою з зенітно-ракетного комплексу "Бук". Також встановлено, що ракета була випущена з місцевості розміром 320 кв км у східній частині України.