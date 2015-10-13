Прем'єр Британії Кемерон: звіт Нідерландів по MH17 наблизив до встановлення істини

Про це написав прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон в "Твіттері". "Правосуддя має бути досягнуто для всіх жертв MH17 - сьогоднішній звіт підводить нас на крок ближче до істини", - написав британський прем'єр.

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PM: Justice must be done for all of the victims of #MH17 - today's report brings us one step closer to establishing the truth — UK Prime Minister (@Number10gov) October 13, 2015

Нагадаємо, сьогодні Рада безпеки Нідерландів оприлюднила звіт про катастрофу Boeing-777 рейсу MH17 авіакомпанії "Малайзійські авіалінії", який був збитий над Донецькою областю в липні 2014 року.

Як зазначає "ЄвроПравда", цей звіт містить інформацію тільки про обставини катастрофи літака, але не називає винних у тому, що сталося. Визначенням конкретних осіб, причетних до катастрофи, займається інша група слідчих, звіт яких оприлюднять наступного року.