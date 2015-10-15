СММ ОБСЄ заявляє про обмежений доступ до українсько-російського кордону

Про це сказав на брифінгу спікер Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Майкл Боцюрків.

«Ми вказували у звітах, що подавали заявки стосовно доступу до частини кордону, який контролюється так званою ДНР, але отримали відмову. Таких заяв було багато. Цей кордон понад 400 км і в будь-якому місті його можливо перетинати будь-яким групами»,- сказав він. Водночас Боцюрків зазначив, що на підконтрольній території так званої "ЛНР" доступ до кордону надається.

Читайте такожВ ОБСЄ зафіксували два факти перетину українсько-російського кордону похоронними фургонами

«З території "ЛНР" нам таки надають доступ до кордону, але був бойовик, який сказав, що нас краще все таки затримати і арештувати»,- сказав він.

«Наш доступ до кордону є обмеженим, я не маю точних деталей щодо доступу до кордону за останні два дні. Але посол Апакан (керівник СММ ОБСЄ в Україні Ертугрул Апакан - УНІАН) підкреслював необхідність необмеженого доступу спостерігачів місії до кордону»,- додав Боцюрків.