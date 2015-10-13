Двох бойовиків "ЛНР" заарештовано в Краматорську: готували теракти

Як повідомили УНІАН у прес-службі СБУ, співробітники відомства реалізували багатоходову операцію, завдяки якій вдалося затримати бойовика і жінку-інформатора диверсійної групи "ЛНР", які планували теракти в Краматорську.

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"Бойовика на прізвисько "Ромео" правоохоронці знешкодили ще на початку вересня. У складі незаконних збройних формувань ЛНР підозрюваний брав участь у бойових діях, після чого був переправлений на територію, підконтрольну українській влади, для підготовки терактів. Співробітники спецслужби вилучили у нього флеш-носій з супутниковими картами з позначенням дислокації підрозділів СБУ і Міністерства внутрішніх справ в Краматорську, військових частин та об'єктів інфраструктури з докладною інформацією про рух транспорту і чергування особового складу", - йдеться в повідомленні.

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Під час другого етапу операції в середині жовтня спецслужба спільно з військовою прокуратурою сил АТО затримала жінку-інформатора, яка збирала дані для "Ромео". У неї виявили додаткову інформацію про об'єкти транспортної інфраструктури Краматорська, життєзабезпечення міста, волонтерські пункти тощо.

За рішенням суду бойовик і інформаторка утримуються під вартою.

Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, причетних до діяльності диверсійної групи.